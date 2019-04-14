رامي صبري يلتقي بجمهوره في الأكاديمية البحرية وجامعة عين شمس

يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفله الغنائي مع جمهوره من الطلاب، وذلك على أرض الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. يقتصر حضور الحفل على طلاب الأكاديمية فقط، دون طرح أي تذكر او دعوات خاصة للحفل. بالإضافة إلى حفله الغنائي يوم الخميس الموافق 18 أبريل، Advertisements لطلاب جامعة عين شمس. يذكر ان رامي يستعد لطرح ألبومه الجديد في صيف هذا العام، بعد مرور مايقرب من عامين على آخر ألبوماته "الراجل" الذي طرح في صيف 2017.

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