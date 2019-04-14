بالفيديو.. محمد رمضان يقترب من المليون الثاني بأحدث أغانيه "بوم"

حققت أغنية "بوم"، أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، مليون و999,306 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور يومين فقط علي طرحها، علي قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلي أن أغنية "بوم"، لاقت إقبالًا شديدًا بعد ساعات قليلة من إطلاقها، وهي من كلمات شيندي، ألحان الديزل وشيندي، وتوزيع الديزل.



يذكر أن محمد رمضان يخوض موسم دراما رمضان 2019، من

خلال مسلسل "زلزال"، ويشاركه البطولة كل من: حلا شيحة، وماجد المصري ، ونسرين أمين ، وهنادي مهنى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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