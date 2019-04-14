أسيوط تستقبل "شفيقة ومتولي" بمسرح الجنوب

أقيم، اليوم الأحد، العرض المسرحى "رجعة بلا روح" لفرقة أنا كوندا، بمحافظة قنا على مسرح قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بمركز بني مر بمحافظة، ضمن فعاليات المهرجان المسرحى لشباب الجنوب برئاسة الكاتب الصحفى، هيثم الهوارى.

شهد العرض توافد عدد كبير من طلاب المدارس وأهالى القرية الذين ملأوا جنبات المسرح عن آخره، وتفاعلوا بشدة مع العرض المأخوذ عن نص (طرح الصبار) لمحمد موسى، وتدور أحداثه فى الجنوب عن قصة

شعبية معروفة مستمدة من واقع حدث بالفعل من خلال الموال الشعبى(شفيقة ومتولى)، والعادات والتقاليد والأعراف فى المجتمع الصعيدى الجنوبى الورث والموروث، والغلبة فيه للذكور على الإناث.

العرض بطولة عبدالرحمن عطا، خالد علي حسن، فاطمة حسن، أميرة إبراهيم، فاطمة الزهراء سمير، إكرام عبدالمحسن، كارم عطا، منصور محمد، أحمد حسن، عبدالرحيم عطا أحمد، مدحت محمد، إبراهيم صابر،

إعداد وتنفيذ موسيقى محمد سيد، إدارة مسرحية، محمد محمد عبدالرحيم، إدارى الفريق كمال علي، وإخراج محمد موسى محمد.

يذكر أن المهرجان تقام فعالياته فى محافظة أسيوط فى الفترة من 11 حتى 17 أبريل الجاري، ويتولى اللواء حسن خلاف، رئيس شرف المهرجان، بينما يتولى د. حسن عطية، رئاسة اللجنة العليا للمهرجان، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، ومحافظة أسيوط، وجامعة أسيوط، وشركة hk للاستثمار الزراعى، والنقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين بأسيوط، ومؤسسة حراء للتوريدات، ومؤسسة ريفيرا إيجيبت للتجارة والاستثمار، وفندق إيجيلكا العائم، ومستشفى آزال، ومؤسسة الهدف للدعاية والإعلان.