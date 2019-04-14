إليسا تستعد لطرح فيديو كليب "كرهني"

تستعد المطربة إليسا، لطرح فيديو كليب أغنية "كرهني"، خلال الأيام القليلة المقبلة، كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع كميل خورين. المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع كميل خورين. ويشار إلى أن "كرهني" تم طرحها في شهر يناير عام 2018 وحققت أكثر من 49 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

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