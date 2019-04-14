سكارليت جوهانسون تتعرّض للمطاردة وتخشى تكرار مصير "الأميرة ديانا"

أعربت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون عن تخوفها الشديد من تكرار "حادثة الأميرة ديانا" معها، حيث زعمت أنها تتعرض للمطاردة من قبل مجموعة من المصورين "المتطفلين".

وبحسب صحيفة "ميرور"، فقد كشفت نجمة هوليوود سكارليت جوهانسون أن السائقين والمشاة الآخرين كانوا في خطر، عندما ظهرت 5 سيارات ذات نوافذ معتمة، تحاول البحث عن مكان إقامتي، مُشيرة إلى أن الأمر يشبه إلى حد كبير الحادثة التي تعرضت لها الأميرة البريطانية، حيث قُتلت ديانا مع صديقها دودي فايد، إثر حادث سير أثناء ملاحقتها من قبل المصورين في فرنسا.

وقالت سكارليت: "يذهب المصورون إلى أبعاد خطيرة بشكل متزايد لمطاردة ومضايقة الأشخاص المستهدفين، حتى بعد وفاة الأميرة ديانا، لم تُغير القوانين لحماية الناس المستهدفين من المصورين، الذين يقدمون على أفعال إجرامية".

وأضافت "من واجبي كمواطنة معنية" زيارة أقرب مركز للشرطة، على الرغم من عدم وجود أي دليل على توجيه الممثلة لاتهامات خطيرة تجاه جهة معينة، كما لم يجر الإبلاغ عن أي جريمة".

وتابعت: "تتعرض النساء في جميع أنحاء الولايات المتحدة للمطاردة والمضايقة والخوف، ويجب أن يكون القانون العالمي للتصدي للمطاردة في طليعة محادثات إنفاذ القانون".