ميغان ماركل تُفكر في الولادة داخل المنزل للحفاظ على الخصوصية!

كشفت تقارير صحفية جديدة، بأن ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تُفكر في الولادة داخل المنزل للحفاظ على الخصوصية بدلاً من جناح ليدو، بمستشفى سانت ماري، الذي أنجبت فيه كيت، دوقة كامبريدج، أطفالها الثلاثة.

وبحسب صحيفة "ميرور"، فتسعى ميغان ماركل، البالغة من العمر 37 عاماً، إلى تتبع خطى الملكة عن طريق الولادة في منزلها الجديد "Frogmore Cottage"، في وندسور، والذي قد انتقلت للعيش فيه مع الأمير هاري.

وولدت الملكة إليزابيث الثانية في منزل جدها بمايفير، وأنجبت أطفالها الأربعة في كل من قصر باكنغهام وقصر كلارينس.

من جانب آخر، أوضح أصدقاء ميغان ماركلأنهم لا يستبعدون على الإطلاق ولادتها في المستشفى في حالة الولادة المبكرة أو الولادة القيصرية، حيث كشفت إحدى صديقات ميغان في أمريكا، صحيفة "ديلي ميل"، أن ماركل ما تزال تمارس اليوغا بشكل يومي وهي بصحة جيدة للغاية، وأن خيارها المفضل بالنسبة للولادة يكون داخل المنزل، لكن من الواضح أن ذلك يعتمد على كيفية تطور هذه الأمور مع الوقت".

الجدير بالذكر أن ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، قد وُلدت في منزل جدها بمايفير، وأنجبت أطفالها الأربعة في كل من قصر باكنغهام وقصر كلارينس.