كيم كارداشيان تتجه إلى مُمارسة المُحاماة.. فما السبب؟

قررت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان البالغة من العمر 38 عاماً، دراسة المحاماة، مستلهمة نجاحها في تأمين إطلاق سراح امرأتين مسجونتين.

وأكدت كيم كارداشيان أنها بدأت بالفعل تدريباً مهنياً مدته أربعة أعوام مع شركة محاماة في سان فرانسيسكو ضمن برنامج في كاليفورنيا مخصص لمن لا يحملون مؤهلات رسمية، من أجل الاستعداد لاختبار نقابة المحامين في عام 2022.

وقالت كارداشيان: "لقد شعرت بأنني أريد أن يكون بوسعي الدفاع عن الأشخاص الذين سددوا ديونهم للمجتمع، وأحسست أن النظام يمكن أن يكون شديد الاختلاف وأردت أن أحارب لإصلاحه، وإذا تعلمت المزيد، سيكون بوسعي فعل المزيد من أجل مساعدة الأبرياء".

وكانت قد اتخذت قرارها في الصيف الماضي بعد زيارة البيت الأبيض، وإقناع الرئيس دونالد ترمب بتخفيف عقوبة السجن مدى الحياة على امرأة في تنيسي تبلغ من العمر 63 عاماً لاتهامها بالاتجار في المخدرات لأول مرة.

يُذكر أن والد كيم كارداشيان الراحل كان من أشهر المحامين في لوس أنجلوس، وكان ضمن فريق الدفاع عن نجم كرة القدم الأميركية أو جيه سيمبسون في أثناء محاكمته عام 1995 التي ساعدت في تبرئته من تهمتين بالقتل.