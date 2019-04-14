هاري وميغان يتخذان قراراً حاسماً بشأن المولود الجديد!

اتخذ الأمير هاري وزوجته الفنانة الأمريكية السابقة ميغان ماركل، قراراً حاسماً فيما يخص ولادة طفلهما الأول المنتظر ولادته في غضون أسابيع.

وقرر دوقا ساسكس أن يكون الأمر سريّاً للغاية، والحفاظ على تلك السرية، بحسب بيان من قصر باكنغهام، نشرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضاف القصر في البيان: "يتطلع الدوق والدوقة لمشاركة النبأ السعيد مع الجميع بعدما تتاح لهما فرصة الاحتفال في أجواء من الخصوصية كأسرة جديدة".

في سياق آخر، أعلن قصر باكنغهام، سابقا، إنه سيتم الترتيب لإقامة مستقلة للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل،، التي تنتظر مولودا، بعدما كانا يتشاركان ترتيبات الإقامة في القصر مع شقيق هاري الأكبر الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.

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