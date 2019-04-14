شاهد… الكلباني: “اذا اتقنت الرقص فارقص”

كتب امير فتحي في الأحد 14 أبريل 2019 03:55 مساءً - أثار القارئ السعودي عادل الكلباني، جدلا واسعا، بحديثه عن الرقص والغناء والتصفيق، في المناسبات والاحتفالات.

الكلباني، خلال برنامجه الجديد “بين بين”، أجاب عن سؤال أحد المتابعين حول أفضلية الرقص أم التصفيق، عند حضور المناسبات.

ليجيب: “شوف وش تتقن أنت، لأن الإنسان مطالب بأن يفعل ما يتقنه، فإذا أتقنت الرقص فارقص، وإذا أتقنت التصفيق فصفق، وإذا أتقنت الغناء فغن”.