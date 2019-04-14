شاهد… دكتورة خلود ترد على سؤال: “على شنو نمبر وان؟”!

كتب امير فتحي في الأحد 14 أبريل 2019 03:55 مساءً - ردت الفاشينسيتا الكويتية الدكتور خلود مقطع عبر مقطع فيديو نشرته على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي على منتقدي تصريحها الأخير بأنها “نمبر وان” والأكثر شعبية في الخليج العربي.

وكان قد بعض رواد السوشيال ميديا من تصريح الدكتورة خلود مع الإعلامي صالح الراشد في برنامج “The Plane”، والذي قالت فيها إنها لا تشعر بالغرور ولكن ثقتها بنفسها تدفعها لأن تقول إنها (نمبر وان) لأنها الأكثر شعبية في الخليج، لتعود الفاشينيستا الكويتية للرد على منتقديها من خلال مقطع فيديو جديد وجهت فيه كلماتها لجمهورها، وقالت فيه: “الله يسعدكو كما انتم تسعدون. ودام انكم معاي ورب العالمين راضي عني وأهلي راضين عني رح تم نمبر وان”.

ورداً على الانتقادات بشكل مباشر، ردت الفاشينيستا الكويتية: “بالنسبة للي يقولون عليش تقولين نمبر وان ايش سويتي.. اانتوا مو متابعيني.. اللي متابعيني من الاول يدرون شو قاعدة اسوي”، وأكملت ساخرة من المنتقدين بالتحدث بطريقة تهكمية مؤكدة أن جمهورها الحقيقي يدعمها ويشجعها منذ بداية ظهورها على السوشيال ميديا، وفي النهاية سألت باستهزاء: “ما تملون؟ خلاص”.