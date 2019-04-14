شاهد.. فيفي عبده وتحية الى السعودية برقصة على اغنية لـ محمد عبده

كتب امير فتحي في الأحد 14 أبريل 2019 03:55 مساءً - شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده، عبر حسابها على انستغرام، جمهورها بفيديو جديد كعادتها.
وظهرت فيفي عبده في الفيديو بـ”عباءة أورانج”، وهي ترقص على إحدى أغنيات فنان العرب محمد عبده وعلقت قائلة: ” تحياتي للمملكة العربية السعودية و الفنان محمد عبده”.
من ناحية أخرى تخوض الفنانة فيفي عبده، الدراما الرمضانية المقبلة بمسلسل “ياسمينا”، حيث يلقي الضوء على حياة الغجر من خلال قصة فتاة غجرية، تتحدث بطريقة ومصطلحات مختلفة وجديدة على الدراما التليفزيونية.
ويشارك فيه كل من حورية فرغلي، فيفي عبده، سامح الصريطي، حازم سمير، ميار الغيطي، وغيرهم، وهو من تأليف محمد الغيطي و إخراج عبدالعزيز حشاد.
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