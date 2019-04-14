شاهد.. عمرو اديب لـ نانسي عجرم: “كل رجالة مصر بحبوك”

كتب امير فتحي في الأحد 14 أبريل 2019 03:55 مساءً - أجرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” حيث تحدثت عن اغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “راجل ابن راجل”.

وقالت نانسي عجرم: “أنا دائما أحب تقديم أغاني لمصر لأن الشعب المصري يقدر ويحب الفن، ودائما أقول من ينجح في مصر ينجح في العالم العربي بأكمله، لذا أنا أشكركم”.

وعن الأغنية قالت إنها وافقت عليها بسرعة وتم تنفيذها في وقت قليل، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة، التي قررت إظهار نماذج من الناس لا يسلط الضوء عليهم، الذين قدموا أشياء للبلد ولهم قصص نجاح مفيدة لغيرهم.

وأكدت نانسي عجرم أن ردود الفعل على الأغنية جيدة جدا، وأنها تلقت على مواقع التواصل الاجتماعي تهاني كثرة سواء من داخل مصر وخارجها، لذا هي سعيدة بهذا النجاح.

واختتم أديب حديثه مع نانسي ليشكرها على الأغنية ويؤكد لها أن الشعب المصري يحبها، ومازحها قائلا إن رجال مصر جميعا يحبونها، لترد ضاحكة :”أريد الجميع يحبونني وليس الرجال فقط أريد النساء قبل الرجال”.