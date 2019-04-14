شاهد.. اول برومو لـ “حكايتي” ياسمين صبري

كتب امير فتحي في الأحد 14 أبريل 2019 03:55 مساءً - كشفت الممثلة المصرية ياسمين عن الإعلان الدعائي الأول لمسلسلها “حكايتي” الذي سيعرض خلال شهر رمضان 2019 على قناة mbc 4.
جسد ياسمين صبري دور فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينَيْها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدته وتسافر من الصعيد إلى هناك، وتنطلق الأحداث في إطار من الرومانسية.
مسلسل “حكياتي” بطولة ياسمين صبري وأحمد حاتم ووفاء عامر وإدوارد وجمال عبد الناصر وأحمد صلاح حسني وأحمد بدير وهنادي مهنى وإسلام جمال وهبة عبد الحكيم وهو من تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج أحمد سمير فرج.
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