ياسمين الخطيب تستعرض وشمها الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب جمهورها بصورة حديثة لها، استعرضت خلالها وشمها الجديد.

الإعلامية المصرية أظهرت كف يدها فقط في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث رسمت عليه وشم عبارة عن كلمة “تجلي”.

ياسمين أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “تحول الرجاء إلى إستجابة، فوثقت إمتناني بنقطتين”، وقد حاز وشمها الجديد على إعجاب جمهورها.

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وكانت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب قد احتفلت بعيد ميلادها مبكرا، وشاركت جمهورها بصورة من الحفل، حيث كانت ترتدي فستان ذهبي قصير، وأمسكت بقالب تورتة صغير وضع به رقم “5”.

الإعلامية المصرية تذكرت معاناتها في طفوتها، والتي حرمتها الاحتفال بعيد ميلادها لسنوات طويلة، وكان ذلك بسبب مرض شقيقتها الكبرى بالسرطان ثم وفاتها.

ياسمين أضافت: “لم أحظ خلال طفولتي قط بحفل عيد ميلاد، لم أعاين ذلك الشعور الذي يرسم على ضوء الشموع إبتسامة زهو هستيرية على وجه البنات، لحظة سماعهن اسمائهن في أغنية عيد الميلاد.. كنت دائماً في زمرة الواقفين حول التورتة للتهنئة وليس الإحتفال”.