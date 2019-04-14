بعد حضوره حفل زفاف فتاة يتيمة.. سيد رجب يرد على منتقديه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري سيد رجب، على تلبية رغبة إحدى معجباته لحضور حفل زفافها وتسليمها ليد عريسها بعد رحيل والدها.

ورغم العمل الإنساني الذي قام به سيد رجب، إلا أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقد احتضانه لها خاصة وأنها فتاة محجبة، وذلك رغم أن الفتاة هي من قامت بإحتضانه بعفوية فور دخوله لقاعة الزفاف.

وقال الفنان سيد رجب، في تصريحات صحفية، إنه يرفض التعليق على تلك الانتقادات على اعتبار أنها خرجت من نفوس مريضة لا تعرف التفرقة بين الحضن الأبوي وما يدور في أذهانهم المريضة.

وكانت الفتاة قد نشرت تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، قالت فيها: «مش تفاهة والله ولا مستنية نصايح ولا مستنية تجريح من حد أنا بس نفسي ومحتاج مساعدتكم أن البوست يوصل.. أنا البنت اللي حلمها الممثل سيد رجب يحضر فرحها ويسلمني لعريسي وعينيه مليانة فرح زي فرحة الأب في مسلسل أبو العروسة».

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وأضافت: «الله يرحمك يا بابا لسه عندي أمل وأملي في ربنا كبير يحقق حلمي.. ادعولي والنبي كتير محتاجة دعواتكم».

وتشابه الموقف مع بعض أحداث المسلسل، وذلك بعد قام سيد رجب، بتسليم عروس صديقه ملاك له بعدما علم أنها يتمية ولا يوجد أحد يسلمها له في حفل زفافهما.

يذكر أن مسلسل«أبو العروسة2»، من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونيرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي، وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.