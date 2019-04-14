سمية الخشاب تكشف تفاصيل جديدة حول انفصالها عن أحمد سعد وسر عدم حذف صورهما معا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب، تفاصيل جديدة حول علاقتها بزوجها السابق الفنان أحمد سعد، والأسباب التي أدت إلى وقوع الطلاق بينهما.

سمية الخشاب، قالت خلال لقائها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «لست أنانية لطلبي الطلاق، يجب علينا حب أنفسنا وإعطائها كل ما تريده من أجل إعطاء الآخرين وحبهم، وأنا كنت في حاجة لذلك، لم أكن سعيدة أو مرتاحة».

وأضافت: «لمدة عامين لم أقدم أي عمل فني جديد، وفي أسبوعين فقط بعد طرح أغنيتي “بتستقوى عليها”، حصدت الكثبر من التكريمات وتعاقدت على الكثير من الأعمال الفنية».

وكشفت خلال الحلقة أن الكثير من اصدقائهما حاول التدخل للصلح بينهما، ولكن هذا الأمر كان صعبًا فالعقل اختار، مؤكدة أنها لا تعلم ما يحمله المستقبل لأنه كله بيد الله.

وتابعت: «سأتزوج مرة ثانية لو الله أراد ذلك، لست معقدة من الزواج، هي مجرد تجربة ولم تسر كما كنت أتمنى»

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وعن عدم حذف الصور التي جمعتها مع أحمد سعد من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: «هذا تاريخ لماذا أمحيه؟ وهذه ذكرياتي الحلوة معه وقدمنا الكثير من الأعمال الناجحة سويا».

كما أوضحت أنها لم تبك بعد تنفيذ قرارها بالطلاق من أحمد سعد، قائلة: «الطلاق ليس نهاية العالم لأبكي من بعده، فهو بداية لحياة جديدة علي أن أحب فيها نفسي أكثر من ذلك».

وأضافت: «اتخذت قرار الطلاق قبل الإعلان عنه، وذلك بعد مرور أول سنة من الزواج، فالزواج والطلاق حلال إن كان أبغض الحلال ولكنه مازال حلالا، والطلاق لم يكن سريعا، فالأمر عادي جدا هناك حالات طلاق بعد مرور شهورا بسيطة».

و كان أحمد سعد، قد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لمدة عامين، وكان الانفصال بتاريخ 28 مارس 2019، وتثبت الوثيقة أنه طلقها رسميا على يد المأذون بعد هذا التاريخ بيومين، لتخرج بعدها مباشرة الفنانة سمية الخشاب وتعلن من خلال المذيعة بوسي شلبي التي استضافتها في برنامج «أحلى النجوم»، أنها رفعت قضية خلع للانفصال عن أحمد سعد، ولمحت إلى إساءته معاملتها وتعديه عليها بالضرب.

يذكر أن سمية الخشاب وأحمد سعد احتفلا بعقد قرانهما يوم 20 أكتوبر 2017، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.