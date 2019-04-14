تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته الكبرى وجمالها يخطف الأنظار.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري تامر هجرس، بتخرج ابنته الكبرى تمارا، ونشر صور من الاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».

وعبر تامر هجرس، عن سعادته بتخرج ابنته وحبه الكبير لها داعيًا الله ان يحفظها له، وحصدت الصور على العديد من تعليقات جمهوره الذي بارك له على تخرج ابنته، كما تغزل البعض في جمالها.

الفنان المصري شارك مؤخرا في فيلم «الديزل»، مع الفنان محمد رمضان، حيث يقوم بدور أحد الأشخاص الذين لهم دور في جريمة قتل، ويبحث عنه الفنان محمد رمضان طوال الفيلم.

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«الديزل»، شارك به أيضا عدد من النجوم ومنهم ياسمين صبري، هنا شيحة، فتحي عبدالوهاب، محمد ثروت، شيماء سيف، ومن إخراج كريم السبكي.

تامر هجرس من مواليد 6 نوفمبر عام 1972، وأكمل هذا العام 46 عاما، ظهر للمرة الأولى من خلال فيلم «بركان الغضب»، مع فيدرا، ثم ظهر مع الفنان عادل إمام في فيلم «التجربة الدنماركية»، وحالفه الحظ عام 2006 ليقدم دور البطولة مع يسرا في فيلم «ما تيجي نرقص».

من بين أعماله الدرامية: «باب الخلق، قضية معالي الوزيرة، شربات لوز، عايزة أتجوز، خاص جدا».