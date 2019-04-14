أنغام تتالق في ختام جلسات السعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية انغام، حفلًا غنائيًا كبرًا ضمن فعاليات ختام جلسات السعودية الرياض، حضره حشد كبير من جمهورها.

وتألقت أنغام خلال الحفل بباقة مميزة من أهم الأغاني ومنها: “على فكرة، ولو تحلف، ومتيم بالهوى، والعالية”، وغيرها من الأغاني التي أشعلت بها حماس الجمهور خلال الحفل.

وأطلت على جمهورها بفستان أسود، مزخرف ببعض الرسومات الفضية من على جانبه الأيمن، والحفل من تنظيم شركة “روتانا”.

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من ناحية أخرى، تستعد الفنانة المصرية، لإحياء حفل غنائي أخر يوم 28 أبريل المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة المايسترو هاني فرحات، والمتوقع حضور عدد كبير من جمهورها في الحفل.

وكانت أنغام، قد حصلت مؤخرًا على لقب أفضل مطربة عربية بحفل جوائز “الموريكس دور”، الذى أقيم فى بيروت، واستلمت الجائزة بحضور زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم.

كما احتفلت أنغام وزوجها بإطلاق ألبومها الجديد “حالة خاصة جدًا”، مع شركة “روتانا”، وذلك وسط حضور فني كبير من النجوم، ومنهم الفنانة يسرا، وإلهام شاهين، وخالد سليم، وزينة، وريم البارودي، وأخرين، وبحضور سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا.