بعدما اتهمته بالسرقة.. الحكم على زوج سميحة أيوب السري بالسجن 10 سنوات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قامت الفنانة المصرية سميحة أيوب، برفع دعوى ضد مدير أعمالها المخرج أحمد النحاس، اتهمتها فيها بسرقته.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بحبس أحمد النحاس، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بالاستيلاء على 120 ألف دولار من أموالها المودعة لدى بنك شهير في الزمالك .

كما وجهت المحكمة له أيضًا اتهاماً بسرقة أموال البنك، من خلال إقرارات رهن بالبنك مُثبت بها على غير الحقيقة بأن المدعوة سميحة أيوب ضامنة لقرض شخصي له، وذلك بأن قدم للموظفين إقرارات الرهن بها تزوير لتوقيعات الضامنة، وهو الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على أموال من البنك تبلغ 3 ملايين و 267 ألف جنيه.

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واستمعت المحكمة لأقوال سميحة أيوب، التي أكدت أن المتهم عمل مع زوجها الراحل سعد الدين وهبة، 7 سنوات، وتزوجته عرفياً بشكل “صوري”.

وقالت إن المتهم استولى على الشيكات الخاصة بها خاصة أن بينهما ثقة ويجمعهما عمل مشترك فهو مخرج سينمائي، وهي ممثلة ومنتجة فضلاً عن توليه جميع حساباتها ومباشرة جميع أعمالها.

وأكدت الفنانة أنها تلقت اتصالاً من البنك، مفاده أن إحدى السيدات توجهت لصرف شيك من حسابها، وعندما ذهبت للبنك اكتشفت أن المتهم حصل على قرض بضمان وديعتها في البنك.

وكشفت هذه الدعوى عن زواج سميحة أيوب من المخرج احمد النحاس سريًا لمدة 18 عامًا وذلك من باب التحايل حتى تحصل على معاش زوجها السابق سعد الدين وهبه.