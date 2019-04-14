بوراك أوزجفيت يستقبل مولوده الأول من فهرية أفجان.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقبل النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» مولوده الأول من زوجته، الفنانة فهرية أفجان، واطلق الزوجان عليه اسم «كاران».

فهرية انجبت مولودها في أحد مستشفيات منطقة نيشانتاشي، وحصلت على لقب «ماما» رسمياً عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً، حيث وضعت «كاران» بصحة جيدة، وقد بلغ طوله 52 سنتيمتر، ووزنه 3 كيلو و670 جرام.

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فانز بوراك وفهرية احتفلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر ولادة «كاران»، معربين عن تشوقهم لرؤية أول صورة له، حيث لم ينشر الزوجان أي صورة لمولودهما حتى الآن، بالرغم من انشاء حساب خاص باسم «كاران» عبر انستجرام منذ حوالي شهر.

يُذكر أن بوراك وفهرية احتفلا بزفافهما يونيو 2017 بعد قصة حب جمتعهما خلال مشاركتهما مسلسل «طائر النمنمة».

من ناحية أخرى، يجهز بوراك أوزجفيت للعودة إلى الشاشة ببطولة المسلسل التاريخي المنتظر «قيامة عثمان»، وهو الموسم المقبل للمسلسل التاريخي الأكثر شعبية «قيامة أرطغرل»، وهو العمل الذي يعود به إلى جمهوره بعد آخر أعماله الدرامية «حب أعمى»، الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية نسليهان أتاغول.