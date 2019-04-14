تكريم سيد رجب وماندو العدل ورجاء الجداوي وهانى البحيري بمهرجان «نيش أوردز».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم مهرجان جوائز نيش “Niche Awards”، في دورته الثانية، وذلك في احتفالية ضخمة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ، بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع.

وقام نادي غالي رئيس مجلس ادارة نيش بتكريم عدد من نجوم الفن، وكان من بين المكرمين الفنان سيد رجب كأفضل فنان عربي، والمخرج ماندو العدل عن شركة العدل جروب، والفنانة القديرة رجاء الجداوي، كأفضل فنانة عربية، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري كأفضل مصمم أزياء في الشرق الأوسط، والموزع الموسيقي عادل حقي .

Advertisements

وعبرت الفنانة رجاء الجداوي عن شكرها لكل منظمة تقدر جهود الفن والفنانين، وأكدت أنها أول إمرأة تخوض مجال الأزياء في مصر وسط الأجانب، واختتمت كلامها بشكرها لمجلة نيش أوردز على هذا التكريم.

ويأتي مهرجان “نيش أووردز”، برعاية مجلة “نيش” البريطانية الشهيرة، التي تطبع إصداراتها باللغة الإنجليزية، في احتفالية تحتضنها القاهرة، ويحضرها بعض الفنانين والشركات المنتجة للأعمال الدرامية والسينمائية والغنائية تقديرًا لدورها في الارتقاء بالمجتمع المصري.