إيهاب توفيق يشعل حفل cairo Jazz Club بحضور نجوم الفن والمشاهير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

فى واحدة من أقوى السهرات، أحيا الفنان المصري إيهاب توفيق واحدة من أقوى حفلاته، وذلك داخل أحد أشهر أماكن السهر الكبرى بالشيخ زايد “cairo jazz club” وسط حضور العديد من نجوم المجتمع والمشاهير وعدد كبير من محبيه.

الفنان المصري وصل إلى مقر الحفل بصحبه مدير أعماله سيكا سمير، ليصعد إلى مسرح الحفل على نغمات أغنية “سحراني” وسط صيحات وتفاعل الحضور، ثم قام إيهاب بغناء العديد من أشهر أغانيه ومنها: أغنية “بحبك يا اسمراني” وأغنية “تترجي فيا” وأغنية “أحلى منهم” وأغنية “يا سلام” وأغنية “مراسيل” وأغنية “أحلى ليلة”، وغيرها الكصير من الأغاني، وذلك وسط هتافات ورقص الحضور وترديد كلمات الأغاني معه.

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والحفل من تنظيم إسلام لطفي، وحضره العديد من نجوم المجتمع والمشاهير ومنهم السيناريست الكبير تامر حبيب، و الفنان أحمد السعدني، والفنان محمد شاهين، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي.

وبعد انتهاء الحفل قام الجميع بالالتفاف حول نجمهم المفضل لالتقاط الصور السيلفي والتذكارية معه.