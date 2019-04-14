عزاء زوجة أحمد فتحي سرور بحضور سوزان مبارك وكوكبة من رجال السياسة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم عزاء زوجة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمسجد عمر مكرم بالتحرير، مساء السبت 13 إبريل، بحضور عدد كبير من الوزراء والسياسيون والشخصيات العامة.

وكان من بين الحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الأسكندرية.

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كما حضر الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، والشيخ مظهر شاهين، والمهندس موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي السابق، ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة الأسبق، وجلال السعيد وزير النقل الأسبق.

وشارك أيضا في العزاء مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون النيابية الأسبق، وهاني ضاحي نقيب المهندسين، والمستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحرصت أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على المشاركة في العزاء، حيث حضرت زوجته السيدة سوزان مبارك ونجليها جمال وعلاء مبارك.