المؤتمر الصحفي لمسرحية «الملك لير» بحضور يحيى الفخراني وأبطال العمل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم العرض الخاص لمسرحية “الملك لير” على مسرح “الماركيه”، مساء السبت 13 إبريل، بحضور أبطالها.

حيث حضر الفنان يحيي الفخرانى، والفنان فاروق الفيشاوي، والفنان نضال الشافعي، والفنانة هبة مجدي، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة ريهام عبدالغفور، والفنان أيمن الشيوي، والفنان أحمد عزمي، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان محمد فهيم، والفنان تامر كرم، والفنان محمد هاني، والمخرج مجدي الهواري.

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وبدأ المؤتمر الصحفي بكلمة الفنان القدير يحيى الفخراني، حيث قال: “أهم ما في المسرح الجمهور ومسرحية الملك لير حققت الكثير من الإيرادات في ثلاثة أيام عرض فقط”.

وقصة “الملك لير” تدور حول ملك بريطانيا الذى ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون متأثرا بصدمته مما فعلتاه فيه ابنتاه، وكان الملك لير قد قرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة الكبيرة جونريل والوسطى ريجان والصغرى كورديليا، استنادا إلى أى منهن يحبونه أكثر، وتتمادى الأختين الكبيرتين فى امتداح وتملق والدهما فيما تقوم ابنته الصغرى والمفضلة إليه كورديليا بالحديث بصدق، فيثور غضب الملك ويقوم بحرمانها من كل شىء، لكن يعجب بصدقها ملك فرنسا الذى كان تقدم لخطبتها ويقرر الزواج منها بالرغم من حرمانها من مُلك وثروات أبيها ملك إنجلترا وتتشابك وتتوالى أحداث المسرحية.