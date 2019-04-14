تكريم نهال عنبر وسامح يسري في صالون الوفد الثقافي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيمت ندوة صالون الوفد الثافي بعنوان “دور الفن الإيجابي في تنمية المجتمع وأثره على السلام”، بحضور المستشار محيي بدراوي، مساعد رئيس الهيئة البرلمانية بحزب الوف.

كما حضر المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، وأنور بهادر مساعد سكرتير حزب الوفد، واللواء سفير نور، والفنانة نهال عنبر، والفنان سامح يسري.

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وحضر أيضا الكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، واللواء سفير نور عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الوفد، ومحيي بدراوي، مستشار الهيئة البرلمانية، وعدد من أعضاء الهيئة العليا الوفدية، وقيادات ورموز الوفد، وسامي سرحان، رئيس اللجنة النوعية للثقافة والفنون والآثار، وصلاح حجازي المشرف العام على الصالون، ومروة ‏الموافي، مقرر عام اللجنة.‏

وتم خلال الندوة مناقشة دور الفن الإيجابي في تنمية المجتمع وأثره على السلام، وكذلك دور الثقافة في التنمية و نشر قيم التسامح، بالإضافة إلى طرح الأفكار و تبادل وجهات النظر حول أدوار الثقافة في المجتمع و ‏الحوار الوطني.‏

وتم تكريم نهال عنبر وسامح الصريطي، خلال الندوة، على ‏مجهوداتهما في دعم مجال الثقافة والفنون والآداب، وتمثيل وتشريف مصر عربيًا وعالميًا.‏