محمد حماقي يتألق في أول حفل غنائي له بعد تعافيه من الجراحة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد حماقي، حفلًا غنائيًا كبيرًا داخل جامعة بدر بالقاهرة الجديدة، وذلك وسط حضور عدد كبير من جمهوره من الجنسين.

محمد حماقي، حضر الحفل برفقة مدير أعماله حمدي بدر، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح، ومرددا لأغنية «نفسي ابقي جنبه»، تعالت صيحات وهتافات الترحيب بعبارات «حمد الله على السلامة».

الفنان المصري، ظهر خلال الحفل بإطلالة رياضية واستعرض رشاقته علي خشبة المسرح ليطمئن جمهوره بتعافيه وحرص في بداية فقرته علي تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال، معلقا: «وحشتوني.. تحبوا تسمعوا إيه».

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وقدم حماقي، عددًا كبيرًا من أغانيه المحببة لدي الشباب والتي تألق بها طوال مشواره الفني وأغاني ألبومه الجديد منها “كل يوم من ده”، “يزلزل “، “صور” ، “ليلي “،”من البداية”،”راضيني” و”يا ستار” والعمل إيه”، بالإضافة إلى “ما بلاش” و”أم الدنيا”، التي أهداها إلى كل فرقة رياضية تمثل مصر وعلق بعدها، مازحا: «أنا بحب الزمالك ومش بحب أشوفه بيخسر من أي فريق سوى الأهلي».

ويعد هذا الحفل هو الأول لحماقي بعد تعافيه من إصابة قدمه والتي كان قد خضع لجراحة فيها لتركيب شريحة و6 مسامير وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء لعبه في إحدى مباريات كرة القدم التي جمعته بأصدقائه.

من ناحية أخرى، وقع حمدي بدر، مدير أعمال حماقي، مؤخرًا مع محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عقدًا لإحياء حماقي حفلًا غنائيًا بساحة القبة داخل جامعة القاهرة يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري.

وتشهد مدينة الزقازيق، الحفل الأول لحماقي داخل الاستاد يوم 17 أبريل، والذي من المقرر أن يحضره عدد كبير من المحافظات المجاورة.