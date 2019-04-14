انت الان تتابع تفاصيل خبر الموصل.. تمثال بائع "السوس" ينهض مجدداً بعد أن هدمه "داعش" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 14 أبريل 2019 03:50 مساءً - أعاد نحاتو مدينة الموصل (شمالي العراق) تأهيل أحد أبرز التماثيل التي دمرها تنظيم الدولة، في حملة تبناها الفنانون لتأهيل ما يمكن تأهيله من التماثيل البارزة التي كانت تزين ساحات المدينة.

وكان تنظيم الدولة سيطر على مدينة الموصل في يونيو 2014، ليتمدد لاحقاً، فارضاً سيطرته على نحو ثلث مساحة البلاد، قبل أن تعلن بغداد "تحرير" البلاد من سيطرة التنظيم بالكامل، في ديسمبر 2017.

ونقلت صفحة التحالف الدولي على موقع "تويتر" اليوم الأحد، أن "تمثال بائع مشروب عِرق السوس الذي دمره داعش في 2014، يعاد تأهيله بأيدي نحاتين موصليين".

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وهدم التنظيم التماثيل الفنية، بالإضافة إلى آثار لا تقدَّر بثمن تعود لآلاف السنين.

نحاتو الموصل تمكنوا في فبراير 2018، من إعادة تأهيل تمثال "الإبريق"، وهو أول تمثال أعيد تأهيله ونصبه في إحدى ساحات الموصل.

ومن أبرز التماثيل التي هدمها التنظيم، تمثال "الملا عثمان الموصلي" أحد رموز الموصل الفنية، وتمثال الشاعر الكبير "أبو تمام"، وتمثال "فتاة الربيع".