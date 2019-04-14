سلام سعد: سمية الخشاب وأحمد سعد اعتبرا الطلاق "فسحة".. والأولى استعجلت بالرد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت قضية طلاق الثنائي المصري أحمد سعد وسمية الخشاب جدلاً واسعًا مؤخرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زواج دام لمدة سنة تقريبًا.

وكان اللافت في خبر انفصال النجمين المصريين أنهما انشغلا كل واحد على حدة، بالترويج لمن كان الأسبق منهما باتخاذ قرار الانفصال، كمحاولة لحفظ ماء الوجه أمام جمهوريهما.

وفي هذا السياق؛ ألقت خبيرة الإتيكيت والبروتوكول، الدكتورة سلام سعد، خلال مقابلة مع "فوشيا" الضوء على تصرف كل من النجمين بهذه الطريقة في قضية الانفصال، على منصاتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام.