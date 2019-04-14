داليا مصطفى: بحب الألوان وأكره الأسود.. وكل صحابي عاوزين "أرجان"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدت الفنانة المصرية داليا مصطفى، إعجابها الشديد بالزي المغربي، خاصة القفطان، لافتة إلى أنّها تتمنى القيام بدور درامي ترتدي فيه القفطان المغربي.

وأشارت مصطفى، على هامش مشاركتها في مهرجان الأزياء الدولي للمواهب الأفريقية الشابة AFRIFATA "أفريفاطا" في دورته الثانية، الذي احتضنته الدار البيضاء، إلى أنّها تحب الألوان في المطلق، والمغربية على وجه التحديد.

وعن مشاركتها في مسلسل "قمر هادي"، قالت مصطفى لـ"فوشيا" إنّ المسلسل يضم كوكبة من النجوم من بينهم هاني سلامة، يسرا اللوزي، هادي الجيار، حمزة العيلي، آية سماحة.

وآخر أعمال داليا مصطفى مشاركتها في مسلسل "البيت الكبير 2"، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، وهم الفنانة سوسن بدر، ريم هلال، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، طارق صبرى، ودنيا المصري.