مكسيم خليل يكشف عن شخصيته في رمضان.. والمنافسة سرشة بين نجوم سوريا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعود الفنان السوري مكسيم خليل للدراما العربية بعد فترة من الغياب، كان آخرها مشاركته في مسلسل "ياريت" إلى جانب ماغي بو غصن وقيس الشيخ نجيب.

وينافس خليل في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل يحمل اسم "صانع الأحلام"، يضم عددًا من نجوم الفن العرب من بينهم الفنانة المصرية أروى جودة، والفنان اللبناني طوني عيسى.

وكشف خليل عبر إنستغرام عن صورة من كواليس العمل تكشف جزءًا من شخصيته فيه، ظهر فيها بلحيته الطويلة مُرتديًا نظارات طبية، ويجلس على أجهزة تلفاز قديمة، وكتب مُعلقًا: "الأشياء القديمة بتحمل جواتا قيمة وجدانية ما فينك تمرق من جنبها من دون ماتقول شو حلوة هديك الأيام".

ويبدو أن المنافسة بين نجوم سوريا لن تكون سهلة هذا العام، خصوصًا فيما يخص الدراما العربية، حيث طُرحت مؤخرًا بوسترات كل من الكاتب للفنان باسل خياط، واللبنانية دانييلا رحمة، وخمسة ونصف للفنان قصي خولي إلى جانب نادين نجيم ومعتصم النهار، والهيبة – الحصاد للفنان تيم حسن وتشاركه في البطولة الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بالإضافة لمنافسة عابد فهد من خلال مسلسل "دقيقة صمت" إلى جانب الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عدا عن مشاركته في العمل السوري "عندما تشيخ الذئاب".