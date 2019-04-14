سمية الخشاب تعِد بمفاجأة في رمضان

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة:

وأضافت خلال ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" أمس عبر شاشة قناة mbc، أنها تقوم بتحضير شيء جيد لرمضان، لكنه لم يكتمل بعد، مؤكدة على أنه ليس مسلسلاً درامياً.

وقالت أن طلاقها حدث بعد عامٍ من زواجها. وهو ما تراه أمراً طبيعياً. لكن الإهتمام به كان أكبر بسبب شهرة الثنائي المنفصل. مشيرةً إلى أن الطلاق في بعض الأحيان يكون أكثر أماناً للمرأة وأفضل لها. مشيرةً إلى أنها تستطيع أن تتزوج بعد انتهاء العدة بيومٍ واحد.

وأعربت عن شعورها بالراحة بعد الطلاق قائلة "كل ما اتطلق احلو"(بمعنى أنها تُصيِح أجمل بعد الطلاق). وأكدت أنها لا تتوقع عودتها للفنان أحمد سعد مستقبلاً، إلا أن المستقبل بيد الله.



وفيما تطرقت لوجود وساطات بينها وبين طليقها لاعادة الحياة الزوجية بينهما. رأت أنها لم تكن أنانية عندما طلبت الطلاق لأن الانسان يجب عليه أن يُحب نفسه ويعطيها ما تريده، كي يتمكن من حب الآخرين ويعطيهم بمحبة.

وأشارت إلى أنها لم تحذف صورهما المشتركة من حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذه الصور تحمل ذكريات جيدة بفترة عاشتها، لكنها تعيش الآن فترة جديدة من حياتها.

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وأكدت على أن المرأة المصرية والعربية أصبحت بوضعٍ أفضل لجهة تحصيل حقوقها. ونصحت للسيدات اللواتي يتعرضن للضرب بضرورة الإنفصال عن أزواجهن. لأن من تتعرض للضرب مرةً واحدة، ستتعرض له في المستقبل وستخسر نفسها.