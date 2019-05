شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. ايفا لونجوريا تخطف الأنظار بصحبة والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت ايفا لونجوريا نجمة هوليود الأنظار بإطلالتها الأخيرة بصحبة والدتها فى لوس أنجلوس حيث التقطت عدسات المصورين صور للثنائى أثناء ذهابهما فى شوارع المدينة بغرض تناول العشاء معاً.

على جانب آخر تعد آخر أعمال النجمة الأمريكية فيلم Dora and the Lost City of Gold والذى طرحت الشركة المنتجة له فى وقت سابق من الشهر الماضى البرومو الخاص بالفيلم، والذى حقق نسب كبيرة على مستوي المشاهدات قبل طرح الفيلم فى دور العرض، ومن المنتظر عرض الفيلم فى الثانى من أغسطس المقبل، ليخوض منافسة شرسة على الإيرادات مع الجزء الثاني من فيلم "Top Gun" الذى يقوم ببطولته توم كروز، والمقرر طرحه في التوقيت نفسه.

Advertisements