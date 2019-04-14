شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا كاري تنل Icon Award فى حفل بيلبورد 2019 وتقدم medley لأشهر أغنياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم تكريم إيقونة الغناء العالمية ماريا كاري، حيث تتسلم النجمة الشهيرة جائزة " Icon Award " ضمن حفل توزيع جوائز " Billboard Music Awards " لعام 2019 و المقررإقامته في بداية شهر مايو المقبل، و يأتي نيلها للجائزة كونها استطاعت ان تضع بصمة مميزة في عالم الغناء مما جعلها ذات " ستايل " مبهر من الصعب تقليده أو استنساخه .

ومن المقرر أن تقدم ماريا كاري " medley " يجمع عدد من أهم و أشهر الاغنيات التي قدمتها بمسيرتها الفنية وحققت نجاح كبير بين عشاق الموسيقي والغناء و المعنيين بهما.