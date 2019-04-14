صالون الاوبرا الثقافي يحتفي بمعبودة الجماهير شادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفي صالون الأوبرا الثقافي في السابعة مساء الاربعاء المقبل علي المسرح الصغير بمعبودة الجماهير شادية حيث يستضيف كل من الكاتب الصحفي خليل زيدان، التشكيلية ناهد شاكر وياسمين شاكر أحد أفراد أسرة الفنانة الراحلة ويديره التشكيلى أمين الصيرفى.
يتضمن الصالون لقاء مصور نادر مع الفنانة شادية كما يتناول مشوارها الفنى ويلقى الضوء على أهم المحطات فى حياتها ويتخلله عدة فقرات غنائية من أشهر أعمالها تؤديها المطربة سهام صقر بمصاحبة العازفان الموسيقار هاني نديم ( بيانو) ومحمد أباظه ( جيتار) .
يذكر أن الفنانة شادية ممثلة ومطربة ، تعد من أهم المبدعات في تاريخ السينما المصرية ، لقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما بدأت مسيرتها الفنية عام 1947 حيث قدمت عدداً كبيراً من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأعمال الإذاعية.
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