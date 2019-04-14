شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة تجمع بين محمد رجب وبطلات "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد رجب تصوير مشاهده فى مسلسل "علامة استفهام"، المقرر أن ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، وننشر أول صورة تجمعه بكل بطلات المسلسل منهم، ميرهان حسين وجيهان خليل وكوكى وباقى فريق العمل.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير 15 حلقة كاملة فى أحداث العمل، ولا يعلم الأبطال ما هى نهاية الأحداث حتى الآن، رغم أن السيناريست إسلام حافظ قارب على الانتهاء من كتابة كل الحلقات، ويتم التصوير حالياً بشكل مكثف لتعويض التوقف الذى تعرض له العمل الأسبوع الماضى بسبب تغيير الديكورات.

مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودى، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين.