شكرا لقرائتكم بالصورة.. لماذا رفعت شيرين علامة النصر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، صورة للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لحظة وصولها إلى نقابة المهن الموسيقية، وذلك للتحقيق معها في واقعة إساءتها لمصر في أحد الفيديوهات من حفلها الأخير بدولة البحرين.

وظهرت شيرين في الصور، وهي تلوح للصحافيين والحاضرين، وترفع علامة النصر قبل دخولها إلى مقر النقابة.

هذا وحضر مع شيرين المحامي حسام لطفي وزوجها المطرب حسام حبيب.

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وامتثلت الفنانة شيرين عبدالوهاب للتحقيق مساء الأربعاء، أمام لجنة التحقيق بنقابة المهن الموسيقية، وذلك للتحقيق معها بتهمة الإساءة لمصر خلال حفل غنائي أقيم بمملكة البحرين.

وقالت المطربة خلال التحقيقات إنها تنتمي إلى مصر، وترفض التشكيك في وطنيتها أو المزايدة على حبها لبلدها، مضيفة أنها لن تسمح لأحد في استعمال مقطع مدبلج من حفل غير مصور أو مسجل للإساءة لمصر.

وأضافت أنها تنتظر قرار لجنة التحقيق وهي على قناعة بأن الدليل الوحيد الذي قدم ضدها، صنيعة إعلامي مصري يعيش في تركيا، ووظفه في إطار برنامجه المستهدف لأمن مصر واستقرارها رافضة أن يكون له مصداقية.