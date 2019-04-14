محمد حداقي: الانتماء للورق يحدّد الشّخصيّة ويجعلها مختلفة في كلّ عمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان السّوريّ، محمد حداقي، عن الملامح العامة لشخصيته في مسلسل "، عندما تشيخ الذئاب"، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، لكاتبها جمال ناجي، سيناريو حازم سليمان، وإخراج عامر فهد، وتنفيذ شركة "I see media" وإنتاج تلفزيون أبوظبي.

وقال حداقي لـ"فوشيا"، إنّه قرأ الرواية، قبل أنْ يبدأ بتصوير الشّخصيّة، كما تعرّف أكثر إلى تفاصيلها، من خلال روايات أجنبية موازية لها.

وتحدّث حداقي عن أعماله الأخرى، التي سيظهر بها في شهر رمضان المُقبل، وتنوّع أدواره، وشخصياته التي يقدّمها، وسعيه إلى عدم تكرار شخصياته، لتأخذ كلّ منها خطًا مختلفًا، حيث سيظهر بمجموعة أعمال، في الموسم الدراميّ المُقبل.