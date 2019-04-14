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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شُوهدتْ العارضة جودرن وودز، برفقة شاب غامض، على هامش مشاركتها في مهرجان كوتشيلا، بينما كانت ترقص على مقرُبة منها صديقتها السّابقة، كيندال جينر.
وكانت جوردن، قد تحوّلتْ لحديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيّ، على مدار الأسابيع الماضية، بسبب فضيحتها مع تريستان تومبسون، حبيب النجمة كلوي كارداشيان السّابق، والتي كانت سببًا في انقطاع علاقتها بصديقتها كايلي جينر.
ورغم وضعها قناع على الجزء السّفليّ من وجهها، لكنّ ابتسامتها كانت واضحة، وهذا الشّاب الوسيم الذي كان برفقتها يضع يده على كتفيها. وبدتْ جوردن في حالة مزاجية جيدة خلال حضورها اليوم الأوّل من هذا المهرجان الموسيقيّ، وظهرت بقميص ثقيل، لونه أبيض، وشورت جينز، مع وضعها طلاءً بلون أخضر النيون على أظافرها.
ورغم عدم معرفة سبب ارتداء جوردين لهذا القناع في المهرجان، لكنّها ربّما استعانتْ به لكي تتخفّى، أو ربّما لتحمي نفسها من هواء الصحراء الرّمليّ، المنتشر في موقع إقامة المهرجان، الذي انطلقتْ فعالياته أوّل أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فضيحتها مع حبيب كلوي كارداشيان.. جوردن وودز تواعد شابًا وسيمًا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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