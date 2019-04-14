شاهد.. سمية الخشاب في وصلة دلع: “بتطلق وبحلو أعمل إيه”

كتب امير فتحي في الأحد 14 أبريل 2019 03:53 صباحاً - أطلت الممثلة المصرية سمية الخشاب مع الاعلامي عمرو اديب في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على شاشة mbc.

وتحدث سمية الخشاب في اللقاء عن طلاقها من احمد سعد حيث قالت ردا على سؤال أن “الطلاق رزق” ثم اوضحت “ليس في كل الحالات على شان ما حد يقول اني بحرض الستات ربنا يسعد كل الناس”.

ونفت سمية الخشاب ان تكون قد بكت بسبب طلاقها، بل على العكس ردت ضاحكة: “ليه ايه تطلقت يعني الحمدلله يا رب لك الحمد والشكر شكرا يا رب انك الهمتني الصواب”.

وبعد ان قال لها عمرو اديب “مطلقة وزي القمر”، ردت سمية الخشاب بوصلة دلع: “بعيا وبحلو وبتطلق بحلو اعمل ايه”.