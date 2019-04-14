شاهد.. سمية الخشاب: “انا مسلمة موحدة بالله وتشرفت ان يكون معي رمز للنبي”

كتب امير فتحي في الأحد 14 أبريل 2019 03:53 صباحاً - عبّرت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن تقديرها البالغ للشعب السعودي والمملكة العربية السعودية، وجهة العرب والمسلمين، التي تتمتع بمكانة خاصة في قلوب الجميع.

وعن تكريمها بدرع ختم الرسول في السعودية، أوضحت سمية الخشاب للإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على شاشة MBC مصر أنها كرمت ثلاث مرات خلال تواجدها في السعودية، فكرمت من وزارة الإعلام، ومن جمعية “مصريون في حب الخليج”، وبذلك الدرع من جمعية المنتجين السعوديين.

وشرحت سمية الخشاب أن الدرع مجسم على شكل ختم الرسول، ويرمز للبركة والسلام والمحبة والنورانية، لكن البعض ظن خطأ أن التكريم كان بالختم الأصلي.

وتابعت سمية الخشاب: “انا مسلمة موحدة بالله وتشرفت ان يكون معي رمز للنبي عليه الصلاة والسلام”