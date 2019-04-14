فاجأنها صديقاتها بالاحتفال بعيد ميلادها في الحمام!

كتب امير فتحي في الأحد 14 أبريل 2019 03:53 صباحاً - نشرت المذيعة المصرية بسمة وهبة، عبر حسابها على انستغرام، صورة لصديقاتها يحتفلن بعيد ميلادها.
وقالت بسمة وهبة ان صديقاتها فاجأنها بالاحتفال بعيد ميلادها في الحمام بينما كانت تتوضى .
وعلقت بسمة على الصورة قائلة: “لما تبقي قاعد ف حالك وتبقي في الحمام واقف بتتوضي ويدخل عليك أصحابك يعملولك مفاجأه في الحمام عشان عيد ميلادك بكره وياخدوك في بيتك بعد ماكانوا عاملين كمين وتطلع تورته وشمع الساعه ١٢ بجد شكرا شكرا من كل قلبي اسعدتوني شكرا شيرين وسحور ومني وچيچي”.
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