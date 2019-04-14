شاهد.. نادين نسيب نجيم تركض والصحافة تلاحقها في اول برومو لـ “خمسة ونص”

كتب امير فتحي في الأحد 14 أبريل 2019 03:53 صباحاً - كشف النجم السوري قصي خولي،عبر حسابه على “إنستقرام”، عن الإعلان الدعائي لمسلسله الجديد “خمسة ونص”، الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وعلق قصي على البرومو الدعائي للمسلسل الذي طرح بطريقة الأبيض والأسود، وظهرت من خلاله النجمة نادين نسيب نجيم وهي تحاول الهروب من الكاميرات في إحدى حدائق القصور الكبرى، قائلا: “خمسة ونص، الله ولي التوفيق البرومو الترويجي الأول، للمسلسل إخراج فليب اسمر”.

مسلسل “خمسة ونص” بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، كارين سلامة، تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر، وإنتاج صادق الصباح.