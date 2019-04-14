كتب امير فتحي في الأحد 14 أبريل 2019 03:53 صباحاً - كشف النجم السوري قصي خولي،عبر حسابه على “إنستقرام”، عن الإعلان الدعائي لمسلسله الجديد “خمسة ونص”، الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل.
وعلق قصي على البرومو الدعائي للمسلسل الذي طرح بطريقة الأبيض والأسود، وظهرت من خلاله النجمة نادين نسيب نجيم وهي تحاول الهروب من الكاميرات في إحدى حدائق القصور الكبرى، قائلا: “خمسة ونص، الله ولي التوفيق البرومو الترويجي الأول، للمسلسل إخراج فليب اسمر”.
مسلسل “خمسة ونص” بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، كارين سلامة، تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر، وإنتاج صادق الصباح.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نادين نسيب نجيم تركض والصحافة تلاحقها في اول برومو لـ “خمسة ونص” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.