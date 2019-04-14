حنان مطاوع بلوك جديد في طلة ناعمة وجذابة..صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خطفت الفنانة المصرية حنان مطاوع أنظار محبيها بصور جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

حنان ظهرت في لوك جديد، فقامت بقص شعرها قليلا، وارتدت بلوزة منقوشة وبنطلون أسود، وكتبت معلقة: «الأمل لا علاقة له بالمنطق له علاقة بالرضا صباح التفاؤل والرضا».

جمهور الفنانة المصرية غازلها من خلال عدد من التعليقات التي أشادت بجمالها ونعومتها في الصور، كما أحب الجمهور بساطة ماكياجها وتسريحتها، وكان من بين التعليقات تعليق للفنانة غادة عبدالرازق.

Advertisements

حنان تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في مسلسل «لمس أكتاف»، مع الفنان ياسر جلال، وتنافس به في شهر رمضان القادم.

الفنانة المصرية أحدث أعمالها في السينما فيلم «قابل للكسر»، وفيلم “قابل للكسر” ينتمي لنوعية أفلام السينما المستقلة، ويشارك في بطولته كل من الفنانة حنان مطاوع، والفنان خالد خطاب، والفنانة رانيا شاهين، والفنان عمرو جمال، وهو من إخراج أحمد رشوان.

حنان شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الرحلة»، مع عدد من النجوم ومنهم مي سليم، أميرة العايدي وريهام عبدالغفور.