ابنه مات بجرعة مخدرات زائدة.. معلومات لا تعرفها عن الفنان سيد زيان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أطلق عليه النقاد «قشاش الكوميديا»، فالفنان المصري الراحل سيد زيان كان له طابع خاص على الشاشة ميزه عن غيره من نجوم الضحك، فبرز بينهم، وأخذ مكانة في قلوب محبيه لم يعوضها أحد غيره حتى بعد رحيله.

ذكرى رحيل نجم الكوميديا سيد زيان تأتي في 13 من شهر إبريل كل عام، وقد أحيت ذكراه ابنته الكبرى إيمان، من خلال رسالة عبر حسابها الخاص عبرت من خلالها عن اشتياقها الشديد لأبيها الراحل، وعن تذكرها الدائم له طوال الوقت، وأكدت أن السنوات الماضية مرت عليها بصعوبة.

ابنة سيد زيان في ذكراه الثالثة طالبت كل جمهوره بالدعاء له بالرحمة، وايضا طلبت الدعاء لشقيقها الراحل أيمن سيد زيان بالرحمة.

سيد زيان ظل مريضا لسنوات قبل أن توافيه المنية، حيث أصيب بالشلل، وكانت وفاة نجله أيمن، والذي رحل بعد تناوله جرعة مخدرات زائدة في جلسة مع أصدقائه لها تأثير سلبي عليه، فأصيب والده بالحسرة بعد وفاته، وبدأت مرحلة تدهوره الصحي.

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الفنان سيد زيان لديه 7 أولاد وهم منى ، سامية، إيمان، حنان، محمد، وداليا، وأيمن، وحدثت صراعات بينهم بعد وفاة والدهما بسبب الميراث، وبدأت هذه الخلافات بعد أن تعرض والدهم لجلطة في المخ وأصيب بشلل نصفي.

فكما ذكرت المصادر الصحفية أنه بعد إصابته بالشلل قام نجله محمد بالتصرف في كل أموره دون وعي، مما جعل البنات يقمن برفع دعوى حجر على والدهم حتى لا يتركوا لشقيقهم حرية التصرف.

كما قام نجله محمد بالانتقال إلى فيلا والده، وقام بتأجير مزرعة والده التي تبلغ مساحتها 21 فدان، مما جعل البنات يقمن برفع قضية أخرى ضد شقيقهم وشقيقتهم داليا برقم 916، وكان ذلك عام 2005.

ثروة سيد زيان عبارة عن قطعة أرض مساحتها 16 فدانا بالإسكندرية، بها فيلا وثلاجة لحفظ اللحوم، هذا بالإضافة إلى مزرعة مقامة على مساحة 21 فدانا بالإسماعيلية، وشقة تمليك بمنطقة ميامي بالإسكندرية.

يُذكر أن سيد زيان رحل في إبريل عام 2016، وقدم الفنان عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة والمسرحيات ومنها: «البرشوت، واحد لمون والتاني مجنون، العسكري الأخضر، القشاش، سيدتي الجميلة، الغبي وأنا»، وغيرها.