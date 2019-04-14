موقف لن ينساه أحمد زاهر للراحل محمود الجندي في الحرم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان المصري أحمد زاهر، ذكرياته مع الفنان محمود الجندي، والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 11 إبريل، بعد تعرضه لأزمة قلبية عن عمر يناهز الـ 74 عامًا.

أحمد زاهر، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»: «مع السلامة يا حبيبي هاتوحشنا أوي يا راجل يا طيب يا فنان يا عظيم عمري ما انسي إنك أول واحد ساعدتني في أول عمره ليا و زقتني بنفسك عشان المس الكعبة و كنت دليلي طول العمرة».

وأضاف: «ربنا يرحمك و يغفر لك و يجعل مثواك الجنة باْذن الله البقاء لله توفي النجم محمود الجندي أرجو قراءه الفاتحة و الدعاء للمغفور له و ربنا يصبر أهله و يصبرنا جميعا».

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وتم تشييع جثمان الفنان الراحل في مسقط رأسة بقرية أبو المطامير بمحافظة البحيرة وسط مشاركة كبيرة من أهالي قريته ووصفت جنازته بالمهيبة.

وحرص عدد من النجوم على مرافقة جثمان محمود الجندي، ومنهم الفنان فاروق الفيشاوي، والذي حرص رغم التزاحم الشديد على الوقوف أمام قبر الجندي، وحتى إنزال جثمانه لمثواه الأخير.

كما حضر الفنان أحمد السقا، ولكنه تعرض لمضايقات شديدة بعد ملاحقة بعض الجماهير له الأمر الذي دفعه للاحتماء بأحد المنازل ولم يخرج منها سوى برفقة عدد من رجال الشرطة لإنقاذه من التدافع.