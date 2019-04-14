فؤاد عبد الواحد يطرح جديده "لوّك هنا"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: طرح الفنان فؤاد عبد الواحد أغنية عاطفية جديدة حملت عنوان "لوّك هنا" عبر قناته الخاصة على YouTube إلى جانب جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة. كما تم توزيعها على جميع الإذاعات الخليجية والعربية. وهي من كلمات الشاعر "حروف" والحان "المحب"، فيما نفذ عملية التوزيع الموسيقي زيد نديم، والمكس والماسترينغ للمهندس جاسم محمد، وتم تسجيلها وتنفيذها في استوديوهات الوطن بمدينة دبي مع المهندس عمر صلاح، وتحت إشراف حسن طالب.

ويقول مطلع الأغنية:

لوّك هنا كان السما تمطر هنا...وتنبت أراضيي جنى...واقطف من أجملها المنى

لوّك هنا كان الفرح عم المكان.. وغطى الزمان ونام بأمان..

في السعودية

هذا وكان "عبد الواحد" قد أحيا حفله الثاني الحاشد مع الفنان رابح صقر، وهذه المرة في مدينة الإحساء بالمملكة العربية السعودية. حيث اجتمعا تحت رعاية الهيئة العامة الترفيه في المدينة الرياضية، بحفلٍ من تنظيم شركة روتانا، شهد تفاعلاً جماهيرياً. علماً أنه عبّر عن سعادته باستقبال الجمهور ومحبته. وقال: "أحرص دائماً على التواجد في الحفلات بالسعودية، حيث أنها تحمل المحبة المتبادلة مع الجمهور الذي أتمنى دائماً أن أكون عند حسن ظنه"، مضيفاً أنه يستعد لطرح مفاجآت جديدة على الصعيد الغنائي من خلال الأعمال التي يحضرها للألبوم الثاني وأيضاً على صعيد الأغنيات المنفردة التي سيطرحها خلال الفترة المقبلة.

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