حشدٌ فنّي في عزاء محمود الجندي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: شهد عزاء الفنان الكبير محمود الجندي مساء أمس حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على مواساة أسرته ونجله المخرج أحمد الجندي في مصابهم الآليم.

وتوافد على العزاء الذي أقيم بأحد مساجد منطقة الشيخ زايد نقيب الممثلين أشرف زكي، نجوى فؤاد، دنيا وإيمي سمير غانم، أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد، أحمد مكي، فاروق فلوكس ونجله أحمد، سيد رجب، أحمد حلاوه، المخرج محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، المخرج أحمد نادر جلال، ياسر جلال، عمرو محمود ياسين، عمر متولي، يسرا اللوزي، نبيل الحلفاوي، والمخرج رامي إمام.

كما حضر أيضاً كلا منه السيناريست تامر حبيب، منة شلبي، شهيرة، ماجدة زكي، سلوى عثمان، رجاء الجداوي، انجي وجدان، دلال عبد العزيز، حسن الرداد، محمد رياض، سامح حسين، الإعلامي عمرو الليثي، بالإضافة إلى الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق.

وكان من بين الحضور أيضاً الفنان القدير سمير غانم، حمدي الميرغني، احمد صفوت، محمود البزاوي، أوس أوس، كريم عفيفي، جمال سليمان، دنيا عبد العزيز، ايهاب فهمي، بالإضافة إلى السيناريست الكبير وحيد حامد الذي حضر متكأ على عصاة بسبب حالته الصحية.

