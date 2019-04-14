نجمة "ذا فويس" تفجر مفاجأة جديدة بشأن طلاقها

رغم أن مروة ناجي، نجمة برنامج "ذا فويس"، ترفض كثيراً الحديث عن حياتها الخاصة، إلا أنها قررت مؤخرًا الكشف عن تفاصيل جديدة حول طلاقها من زوجها أحمد مجاهد والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.

وقالت: "فوجئت بإهتمام كبير بخبر طلاقي، ولكن ما اريد أن اوضحه أن هناك علاقة صداقة قوية تجمعني بطليقي، ولا يوجد اي خلافات بيننا ، فهو والد ابنائي وأحرص على التواصل معه بإستمرار".

وأضافت: "أعلنا عن خبر طلاقنا بسبب سؤال الكثير عن سبب عدم ظهورنا معًا بالكثير من المناسبات، فكان لابد ان نكشف عن طلاقنا رغم أن الإنفصال وقع منذ عام ".

من ناحية أخرى، قررت مروة ناجي تقديم أغاني "سينغل" الفترة القادمة، موضحة أنها ترى أن طرح أغنية كل فترة يحقق نجاحاً أكبر من طرح ألبوم غنائي كامل.

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