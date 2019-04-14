شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فاروق الفيشاوى خلال المؤتمر الصحفى لـ"الملك لير": القطاع العام للمسرح انتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان فاروق الفيشاوى إنه سعيد بالمشاركة فى مسرحية "الملك لير" مع عدد من النجوم، وعلى رأسهم يحيى الفخرانى، خاصة أنه عمل تاريخى وراسخ ويبقى فى الأذهان إلى الأبد، حيث إن الجمهور يحتاج إلى فن راق لأن مصر بلد الفنون .

وأضاف الفيشاوى، خلال المؤتمر الصحفى الذى يقام حاليا داخل أحد فنادق التجمع الخامس، أن قطاع المسرح العام انتهى منذ فترة، وحاليا حل محله القطاع الخاص الذى حقق نجاحا كبيرا.

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التى لم تنافقه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شىء وتطردان والديهما الذى لا يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.

"الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، ومن إخراج تامر كرم .

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