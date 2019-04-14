صور| رنا سماحة رفقة محمد نجاتي في كواليس "كتف قانوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة رنا سماحة جمهورها بصور لها من كواليس مسلسل "كتف قانوني" المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "رنا" خلال الصور رفقة الفنان محمد نجاتي، وكتبت: " نرجس ومرعي من كواليس كتف قانوني". مسلسل "كتف قانوني"، بطولة أحمد بدير، طارق صبري، سارة سلامة، رنا سماحة، محمد نجاتي، مدحت تيخة، أحمد سلامة، علاء زينهم، تأليف فتحي الجندي، إخراج عادل الأعصر.

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